Urologia Goiânia – Você sabe para que serve o exame de PSA?   

O PSA (Antígeno Prostático Específico) é uma proteína normalmente produzida pela próstata e encontrada no sangue de homens em pequenas concentrações. Porém, o Antígeno Prostático Específico também é produzido pelas células neoplásicas da próstata, sendo utilizado como um marcador para a suspeita e/ou acompanhamento do câncer de próstata. Juntamente com o exame digito retal (toque retal), é utilizado para a detecção precoce do câncer de próstata.

É preciso lembrar que o PSA alto não significa necessariamente que o paciente tenha câncer de próstata. O aumento benigno da próstata e infecções do trato urinário também pode causar aumento nos níveis de PSA.

Havendo suspeita clínica de câncer da próstata (alteração no exame de toque ou elevação do exame de PSA) discute-se a necessidade de uma biópsia da próstata para confirmação desta suspeita.

Agende seus exames preventivos com o urologista.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

Dr Leandro Ferro, Urologista Leandro Ferro, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Urologista Goiás, Urologista Orion Business, Cirurgia Robótica Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Cirurgia Robótica, Exame do Homem em Goiânia, Exame de Próstata em Goiânia, Prostatectomia robótica Goiânia, Nefrectomia robótica Goiânia, Prevenção Câncer de Próstata Goiânia, Tratamento pedra nos rins Goiânia, Tratamento cálculos renais Goiânia, Vasectomia Goiânia