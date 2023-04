Quais as vantagens da laqueadura por videolaparoscopia?

A Laqueadura é o procedimento de esterilização feminina no qual as tubas uterinas são cortadas, o que impede tanto a descida dos óvulos quanto a subida dos espermatozoides, evitando assim a fecundação.

Existem diferentes técnicas para a realizar a laqueadura, a Laparoscópica, Aberta, Periumbilical e Vaginal. O procedimento mais recomendado é a Videolaparoscopia devido a inúmeras vantagens.

Essa técnica, mais moderna e simples, consiste na realização de pequenas incisões de 0,5cm a 1cm no umbigo e na porção inferior do abdômen. Através delas, é realizada a insuflação de gás (para que o abdômen expanda, oferecendo mais espaço para que a cirurgia ocorra), e são inseridas pequenas pinças e uma endocâmera que transmite imagens do abdômen em tempo real. Então, o cirurgião consegue realizar o corte das tubas uterinas e finalizar o procedimento sem precisar realizar grandes incisões.

Sendo assim, a laqueadura por Videolaparoscopia apresenta diversas vantagens:

Pós-operatório menos dolorido;

Menos sangramento;

Menor custo hospitalar;

Menor tempo de internação;

Menor uso de medicamentos durante o pós-operatório;

Diminuição do risco de infecção;

Recuperação mais rápida após a cirurgia;

Menos tempo para retomada das atividades habituais;

Cicatriz mais discreta.

Por todas essas vantagens, a Laqueadura por Videolaparoscopia tem sido a escolha preferida de profissionais e pacientes. Por isso, converse com um profissional para saber mais sobre esse procedimento e entender se ele é a escolha ideal para você.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99918-8601

Telefone: (62) 3645-3100

Acesse o site: https://drguilhermelamboglia.com.br

Endereço:

Hospital Santa Lúcia – Praça, Av. Cel. Joaquim Lúcio, 28 – Setor Campinas, Goiânia.

Atendimento:

Particular

Convênios

Cirurgias:

Colecistectomia VLP

Histerectomia VLP

Hernioplastia VLP

Laqueadura VLP

Ooforectomia VLP

Hemorroidectomia

Exérese de Cisto Pilonidal

Exérese de Lesões de Pele

Postectomia

Vasectomia

Dr. Guilherme Lamboglia, Cirurgião geral Goiânia, Clínica de Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgião Geral em Goiás, Cirurgia Goiânia, Colecistectomia em Goiânia, Hernioplastia em Goiânia, Cirurgia de Hérnia em Goiânia, Cirurgia de útero em Goiânia, Cirurgia de retirada do útero em Goiânia, Remoção de ovário Goiânia, Ooforectomia em Goiânia, Vasectomia em Goiânia, Laqueadura em Goiânia, Postectomia em Goiânia, Cirurgia de Fimose em Goiânia, Videolaparoscopia em Goiânia, Cirurgia de hemorroida em Goiânia, Hemorroidectomia em Goiânia, Exérese de Cisto Pilonidal em Goiânia, Exérese de Lesões de Pele em Goiânia, Cirurgia de hernia Goiânia, Cirurgia de pedra na vesícula Goiânia,