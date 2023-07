Psiquiatria Goiânia – Você tem fobia social?

Você já se sentiu muito desconfortável em situações sociais? A fobia social, também conhecida como transtorno de ansiedade social, é um problema que afeta muitas pessoas no mundo inteiro. Os sintomas físicos, psicológicos e comportamentais dessa condição podem ser debilitantes.

Fisicamente, o transtorno pode causar taquicardia, suor excessivo, tremores, boca seca e até mesmo falta de ar. Essas manifestações são resultados da ansiedade intensa que a pessoa experimenta ao se deparar com interações sociais.

Em um nível psicológico, pode levar a sentimentos de medo intenso, vergonha, constrangimento e baixa autoestima. Os indivíduos podem ter pensamentos negativos persistentes e antecipar o pior em situações sociais, o que pode levar ao isolamento e esquivamento de eventos sociais.

Já em relação ao comportamento, o transtorno dificulta o contato visual, falar em público e situações sociais em geral. As pessoas com fobia social podem se sentir excessivamente preocupadas com o julgamento dos outros, temendo o ridículo ou a humilhação pública.

A condição é bem séria, mas existem opções de tratamento disponíveis, como terapia cognitivo-comportamental e medicamentos. Se você suspeita que está lidando com fobia social, é importante buscar ajuda profissional de um psiquiatra para receber o apoio necessário e encontrar estratégias para lidar com a situação.

