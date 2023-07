Ortopedia Goiânia – Quais as indicações de artroscopia de quadril?

A artroscopia de quadril é uma via de acesso cirúrgica minimamente invasiva que pode ser indicada para diagnosticar e tratar uma série de afeções, seja intra e periarticular. Entre as principais está avaliação diagnóstica artroscópica das lesões osteocondrais e sinoviais incluindo biópsias, a inspeção articular para visibilizar a presença de corpos livres articulares, o tratamento das lesões da cartilagem articular degenerativa inicial e ou pós traumática, o tratamento da lesão do lábio acetabular e osteocondroplastia, comuns na síndrome do impacto femoroacetabular onde ocorre um conflito biomecânico sintomático entre o fêmur e o acetábulo e que é confirmada pela história clínica, exame físico e complementar.

Em casos selecionados, pode ser realizada a avaliação artroscópica de Artroplastia de quadril, em alguns estágios da Osteonecrose avascular e para a drenagem de pioartrite.

A periferia da articulação também pode ser bem avaliada por instrumentos endoscópicos e, assim, tendinopatias, bursopatias e aderências que causam limitações dos movimentos do quadril e dor também podem ser tratadas.

A recuperação após a intervenção artroscópica é geralmente mais rápida e menos dolorosa do que em cirurgias abertas. É importante reforçar que deve ser realizada por um ortopedista especializado e após uma avaliação criteriosa do paciente.

Portanto, se você está enfrentando problemas no quadril, é fundamental buscar orientação médica para avaliar se a artroscopia é indicada para o seu caso.

