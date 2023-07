Psiquiatria Goiânia – TEPT Transtorno do Estresse Pós-Traumático: como tratar?

O TEPT, ou Transtorno do Estresse Pós-Traumático, é um problema psicológico que ocorre após uma pessoa ter passado por uma situação traumática. Os sintomas podem incluir pesadelos, ansiedade, flashbacks, distúrbios do sono e esquivamento de circunstâncias associadas ao trauma.

O tratamento geralmente envolve um cuidado multidisciplinar. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) costuma ser recomendada, auxiliando os indivíduos a mudar pensamentos negativos e encarar as situações temidas. A terapia por meio dos movimentos oculares (EMDR) também é interessante, pois ajuda a reorganizar as lembranças traumáticas.

Além das terapias, remédios como ansiolíticos e antidepressivos podem ser prescritos. No entanto, é importante lembrar que apenas a medicação não é suficiente e deve ser combinada com a psicoterapia.

Outras técnicas complementares como relaxamento, exercícios físicos e convívio social, podem ajudar. Além do amparo de amigos, familiares e grupos de apoio, que também contribuem para que os indivíduos consigam lidar com as dificuldades do transtorno.

Em suma, cada caso é único, sendo importante buscar a orientação de um especialista em saúde mental para um tratamento personalizado com resultado satisfatório.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

