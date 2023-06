Jornal Opinião Goiás – Queda na importação de fertilizantes não afeta agro em Goiás

O conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, não influenciou de forma negativa no desempenho da produção agrícola em Goiás, apesar da queda no volume da importação de fertilizantes.

A informação consta no boletim divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos (IMB), que analisou os possíveis impactos da guerra sobre a importação dos insumos e a produção agrícola no estado.

Importação de fertilizantes

A análise do IMB também mostrou que, em 2022, o conflito contribuiu para uma variação negativa no volume importado de fertilizantes no Brasil (queda 8,3%) e Goiás (9%), na comparação com o ano anterior.

No entanto, quando considerada a série histórica, iniciada em 2018, foi identificado um forte crescimento nas importações de fertilizantes. Entre 2018 e 2022, o volume importado pelo Brasil e por Goiás apresentou crescimento de 29% e 53%, respectivamente.

“Grande parte dos fertilizantes utilizados em Goiás é importada, sendo a Rússia o nosso principal fornecedor. Em 2022, cerca de 29% das nossas importações vieram dessa origem”, pontua o titular da Secretaria-Geral de Governo (SGG), Adriano da Rocha Lima. O IMB é jurisdicionado à SGG.

No início da guerra, entre abril e julho de 2022, o Estado de Goiás adiantou a compra dos insumos com o intuito de reduzir os impactos do conflito, dada às incertezas do mercado internacional. A iniciativa resultou no crescimento em 96% no volume importado no período.

Produção

Diante do embate entre os países, o desempenho comercial do produto foi atingido a partir de julho de 2022, em razão do aumento significativo no valor dos insumos. Apesar da queda do volume das importações de fertilizantes no período, o resultado não influenciou no desempenho da produção dos produtos agrícolas de Goiás.

Segundo as projeções do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA), de julho de 2022 a maio de 2023, o milho apresentou um crescimento de 9,8%; a produção da soja teve crescimento de 3,9% nesse período; e a produção total dos cereais, leguminosas e oleaginosas avançou 6,7% entre esses meses.

“Apesar da queda do volume das importações de fertilizantes após julho de 2022, não sentimos o impacto na produção agrícola em Goiás e obtivemos uma variação positiva de julho de 2022 a maio de 2023”, destaca o diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo.

