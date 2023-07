Psiquiatria Goiânia – Conheça 7 sinais de compulsão alimentar

A compulsão alimentar é um distúrbio que atinge muitas pessoas e pode trazer sérias consequências para a saúde física e mental. Reconhecer os seus sinais é importante para lidar com o problema adequadamente.

Veja os 7 principais a seguir!

1-Comer rapidamente: há a tendência de comer muito rápido, sem se atentar à quantidade de comida.

2-Comer sozinho: pessoas com o transtorno preferem comer sozinhas, para ninguém perceber a quantidade de comida que estão consumindo.

3-Sentir-se culpado: é comum sentir culpa e vergonha pelo comportamento.

4-Comer até se sentir desconfortável: pessoas com compulsão comem até se sentirem desconfortáveis fisicamente.

5-Esconder comida: é comum esconder a comida em vários lugares, como gavetas, armários e até mesmo no carro.

6-Perder o controle: sentimento de descontrole da quantidade de comida ingerida.

7-Usar a comida para conforto emocional: muitas vezes, a comida é usada para lidar com emoções difíceis, como tristeza, ansiedade e estresse.

Vale lembrar que a compulsão alimentar é um problema de saúde que deve ser tratado com ajuda profissional. Ao se identificar com esses sinais ou observá-los em alguém próximo, é essencial buscar ajuda quanto antes. Um dos profissionais capacitados no tratamento de compulsão alimentar é o psiquiatra.

