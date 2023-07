Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Eletroencefalograma: quais doenças o exame detecta?

O eletroencefalograma, também conhecido como EEG, é um procedimento médico muito usado para diagnosticar diversas doenças neurológicas e analisar a atividade elétrica do cérebro. Ele é realizado por meio de eletrodos colocados no couro cabeludo do paciente, que detectam os impulsos elétricos cerebrais.

O exame é útil na identificação de condições como epilepsia e ajuda a identificar os padrões específicos associados às convulsões, para que seja realizado o tratamento adequado.

Além da epilepsia, o EEG também pode detectar distúrbios do sono, como insônia e apneia do sono. O procedimento pode revelar distúrbios na atividade cerebral durante o descanso, auxiliando no diagnóstico e no tratamento.

Em suma, o eletroencefalograma é uma ferramenta valiosa na área da neurologia, já que fornece informações importantes para o diagnóstico e acompanhamento de doenças neurológicas. Através desse exame, é possível ter uma compreensão mais objetiva da atividade elétrica do cérebro.

Agende o eletroencefalograma no Centro de Imagem São Silvestre.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

