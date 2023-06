Psiquiatria Goiânia – Como a psiquiatria atua no tratamento do tabagismo?

A psiquiatria é importante na luta contra o tabagismo, considerando que a dependência do cigarro tem uma grande influência psicológica. Por meio de abordagens terapêuticas, os especialistas da área auxiliam os fumantes a superarem problemas comportamentais e emocionais relacionados ao vício.

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma técnica muito utilizada no tratamento do tabagismo. Ela aponta os gatilhos e os padrões de pensamento associados ao consumo de cigarros, desenvolvendo estratégias para lidar com essas situações de forma mais saudável. Através desse procedimento, os indivíduos aprendem a substituir comportamentos negativos por opções mais positivas e a desenvolver habilidades de enfrentamento para resistir à vontade de fumar.

Além disso, a psiquiatria prescreve medicamentos que auxiliam na interrupção do tabagismo. Alguns deles, como os antidepressivos, a terapia de reposição de nicotina (droga psicoativa) e medicamentos que atuam no sistema de recompensa cerebral, podem ser combinados com a terapia comportamental para aumentar os resultados satisfatórios.

O tratamento com as técnicas integradas pode proporcionar aos pacientes uma maior chance de superar o tabagismo e conquistar uma vida mais saudável.

Se você deseja para de fumar, procure a ajuda de um psiquiatra!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

