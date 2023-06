Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Quais os tipos de hematoma craniano?

Os hematomas intracranianos são acúmulos de sangue dentro do cérebro ou entre o cérebro e o crânio. Geralmente resultam de um traumatismo craniano, mas às vezes, são provocados por um sangramento espontâneo.

Existem vários tipos de hematoma intracraniano, entre eles:

Hematomas epidurais: são formados entre o crânio e a camada externa (dura-máter) de tecido que cobre o cérebro (meninges);

Hematomas subdurais: localizam-se entre a camada externa e a camada média (aracnoide-máter);

Hematomas intracerebrais: são formados no cérebro e podem resultar de acidentes vasculares cerebrais.

Os sintomas dependem do tipo de hematoma e geralmente englobam dor de cabeça persistente, sonolência, confusão, perda de memória, paralisia no lado oposto do corpo, déficits da fala ou da linguagem e outros sintomas.

A tomografia computadorizada desempenha papel fundamental no diagnóstico do hematoma intracraniano, principalmente no diagnóstico precoce dos hematomas epidurais, que devem ser tratados o mais breve possível para evitar danos permanentes.

Agende sua tomografia no Centro de Imagem São Silvestre.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

