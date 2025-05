5/5 - (1 voto)

Muitas grávidas se perguntam: de que lado devo dormir para proteger meu bebê e ter uma noite de descanso tranquila? A resposta dos especialistas é clara: o lado esquerdo é o mais indicado.

Dormir do lado esquerdo facilita o retorno do sangue ao coração, reduz a pressão do útero sobre órgãos e vasos importantes, e melhora a oxigenação do bebê. Essa posição também ajuda a prevenir azia, edemas e dores na lombar, muito comuns nos últimos meses de gestação.

Cada gestação tem suas particularidades, por isso é sempre importante seguir as orientações médicas personalizadas.

O Jornal Opinião Goiás destaca a importância do cuidado com a gestação e oferece conteúdos informativos que apoiam a jornada da maternidade com responsabilidade.

Análise editorial: Orientar as futuras mães sobre detalhes como a posição ideal para dormir é uma forma eficaz de prevenção. A comunicação clara e acessível salva vidas.

Dr. João Batista

CRM-GO: 6.095

Cirurgias:

Parto normal e cesárea

Laqueadura

Vasectomia

Histerectomia

Miomectomia

Perineoplastia

Vesícula

Hérnia

Acesse o site: https://institutoana.com.br

Endereço: Avenida Georgeta Duarte, nº 41, Qd. 182, Lt. 09, Cidade Jardim, Goiânia- GO.