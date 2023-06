Psiquiatria Goiânia – Depressão resistente: conheça o tratamento inovador com Escetamina spray nasal

A depressão resistente é um transtorno depressivo grave que não responde às terapias convencionais, como antidepressivos e psicoterapia. Felizmente, um novo método com Escetamina spray nasal tem sido utilizado com sucesso em pacientes com o distúrbio.

O medicamento é uma forma sintética da cetamina, um anestésico geralmente usado em cirurgias. Em 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no Brasil a Escetamina spray nasal para o tratamento da depressão resistente.

Benefício de tratar a depressão resistente com Escetamina spray nasal

O tratamento com Escetamina é considerado inovador por ser realizado de maneira diferente dos antidepressivos tradicionais. Além de que, enquanto os antidepressivos comuns levam semanas para começar a fazer efeito, a Escetamina pode proporcionar alívio rápido dos sintomas da depressão, muitas vezes dentro de horas após a administração.

Como é feito o tratamento com Escetamina spray nasal?

A medicação é aplicada em um ambiente controlado, geralmente em uma clínica especializada, e requer a supervisão com cuidados médicos. Apesar de seu sucesso no tratamento da depressão resistir, a Escetamina também apresenta alguns efeitos colaterais, como dores de cabeça, náuseas e alterações na pressão arterial.

Também é importante ressaltar que o tratamento deve ser feito apenas sob a orientação de um psiquiatra especializado e com acompanhamento.

Você conhecia este novo tratamento para Depressão Resistente?

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

