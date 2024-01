ProVB receberá investimento de R$ 105 milhões para estabilizar preços do milho

Follow on X

Os ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e da Fazenda anunciaram uma importante medida para garantir a estabilidade dos preços do milho no país. Por meio de uma portaria conjunta, autorizaram a aquisição de até 50 mil toneladas de milho a granel ou ensacado, além da alocação de R$ 105 milhões para fortalecer o Programa de Venda em Balcão (ProVB), sob a gestão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Gustavo Firmo, Coordenador-Geral de Cereais do Departamento de Comercialização e Abastecimento da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, esclareceu que, apesar dos atuais 340 mil toneladas de milho em estoques públicos, a Conab terá a capacidade de adquirir mais 50 mil toneladas sempre que se verificar uma deficiência de milho em uma determinada região, especialmente quando o custo de transporte se tornar proibitivo.

No ano de 2023, o ProVB proporcionou a venda de 66 mil toneladas adicionais de milho para mais de 8,6 mil pequenos agricultores em 21 Estados brasileiros. Para o ano de 2024, a nova portaria disponibilizou um montante significativo de até R$ 105 milhões para equalização de preços na comercialização do milho, o que, segundo projeções da Conab, deverá ser suficiente para viabilizar a comercialização de aproximadamente 133 mil toneladas, mantendo o equilíbrio de valores.

O Programa de Venda em Balcão (ProVB) desempenha um papel fundamental ao permitir que pequenos produtores tenham acesso aos estoques públicos de milho em grãos, possibilitando vendas diretas nos armazéns da Conab a preços compatíveis com os praticados no mercado atacadista local, destinando o produto para a alimentação animal.