Grupo de trabalho da agricultura do G20 sob liderança brasileira impulsiona práticas sustentáveis e segurança alimentar global

A cooperação internacional no setor agrícola se revela não apenas crucial para assegurar a segurança alimentar global, mas também como um instrumento eficaz na busca pela maior produtividade agrícola e na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Nesse contexto, o Grupo de Trabalho da Agricultura, parte integrante da Trilha de Sherpas, desempenha um papel fundamental nas discussões sobre práticas sustentáveis de produção e políticas públicas relacionadas ao setor.

Sob a liderança do Brasil, o Grupo de Trabalho da Agricultura do G20 concentrará seus esforços na promoção da sustentabilidade dos sistemas agroalimentares e na expansão das relações comerciais internacionais como ferramentas-chave para combater a fome e garantir a segurança alimentar.

Durante o 5º Encontro dos Adidos Agrícolas Brasileiros, realizado em novembro, representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) participaram de painéis abordando as questões que serão debatidas durante a presidência brasileira do G20. A importância do tema da produção de alimentos e do combate à fome foi destacada na abertura da reunião conjunta das Trilhas de Sherpas e Finanças, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou os países membros a considerarem o combate à fome e o desenvolvimento sustentável como prioridades.

A mensagem do Brasil ressalta uma preocupação crucial que exige ação coordenada, considerando que a pobreza ainda afeta cerca de 10% da população mundial, de acordo com dados das Nações Unidas (ONU). Este desafio persiste, em parte, devido à pandemia global e a conflitos armados, comprometendo a meta de erradicar a fome e a pobreza extrema até 2030.

Para enfrentar essa situação, o governo brasileiro tem adotado medidas de incentivo à produção e ao desenvolvimento agrícola, como o Plano Safra, um programa de crédito destinado a impulsionar a produção rural no Brasil. Os recursos são direcionados para investimentos, custeio, industrialização e comercialização de produtos agropecuários. Em 2023, um montante significativo de R$ 364,2 bilhões foi alocado em crédito rural para a agricultura empresarial, com destaque para um impacto orçamentário de R$ 5,1 bilhões destinados à subvenção do crédito.

A ênfase renovada na agricultura familiar é evidente, com um investimento substancial de R$ 71,6 bilhões para a safra 2023/2024, representando um aumento notável de 34% em relação à safra anterior e marcando o maior volume da série histórica. Essas iniciativas também incluem a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um programa executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos produzidos por agricultores familiares.

A fome é um dos desafios mais prementes que o mundo enfrenta. Dentro do contexto do G20, a compreensão compartilhada de que a produção de alimentos e o combate às desigualdades são essenciais para garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

O Grupo de Trabalho da Agricultura é liderado pelos ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa), Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Pesca e Aquicultura (MPA), Relações Exteriores (MRE) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).