Pronto Socorro para Queimaduras – Redobre os cuidados no verão

Verão é sinônimo de férias, praia, piscina e muito sol. Nesta época do ano devem ser redobrados os cuidados com a pele tanto do rosto quanto do corpo.

A exposição excessiva ao sol e sem o uso de filtro solar são alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer de pele e também para queimaduras solares. Por isso fique atento as dicas para proteger sua pele:

-Evite a exposição ao sol nos horários entre 10 h e 16 h.

-Invista em protetores solares com fator acima de 30. Aplique o produto no mínimo 30 minutos antes da exposição solar e reaplique a cada 2 horas ou após sair da água.

-Cuidado extra com crianças e idosos, que têm a pele mais delicada e sofrem muito nesse tempo com queimaduras e insolação.

-Use acessórios como chapéu, boné, óculos de sol e roupas de proteção UV para proteger contra os raios solares.

-Beba bastante água para manter a hidratação do corpo e da pele.

Caso apresente sintomas como vermelhidão, dor, sensação de ardência, sensibilidade ao toque, bolhas e descamação pode ser queimadura solar. Procure atendimento médico!

Se proteja e curta seu verão!

