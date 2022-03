Pronto Socorro para Queimaduras – O que é hiperqueratose?

A hiperqueratose é o espessamento do estrato córneo (camada mais superficial da epiderme), resultante de uma quantidade anormal de queratina.

A hiperqueratose plantar (calos e calosidades) que tem como principal causa o atrito e pressão significativa, muito comuns nas bordas e na pele adjacente das úlceras neuropáticas. A hiperqueratose do membro inferior ocorre com frequência em pessoas com linfedema, hipertensão venosa e eczemas. Tem como característica um tecido escamoso, seco e vermelho, com manchas marrons ou cinza, que pode evoluir com fissuras e feridas.

A hiperqueratose deve ser removida através do uso de agentes emolientes ou desbridamento instrumental conservador.

