Como funciona o Aparelho Intraoral para Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono

O Aparelho Intraoral (AIO) tem o objetivo de posicionar a mandíbula mais anteriorizada e assim aumentar o espaço de passagem do ar, evitando o colapso das estruturas responsáveis pelo bloqueio respiratório, que causa ronco e apneia.

O AIO pode ser de fácil adaptação e eficaz no Ronco Primário e na Apneia Obstrutiva do Sono, de grau leve a moderado e na Síndrome de Resistência das Vias Aéreas Superiores, ou seja, nos Distúrbios Respiratórios do Sono.

Este aparelho também pode ser uma opção para tratamento de pacientes com SAOS, de grau moderado ou acentuado, que não se adaptam ao CPAP. Os benefícios do tratamento com o Aparelho Intraoral em pacientes portadores de SAOS incluem reduzir ou eliminar o ronco e os eventos ventilatórios (apneias e hipopneias), aliviando ou solucionando os sintomas clínicos da doença.

O tratamento do Ronco e da Apneia com Aparelho Intraoral é indicado por um médico após o resultado do exame do sono (polissonografia). Assim, o paciente deve ser encaminhado para avaliação clínica com um especialista em Odontologia do Sono, onde o aparelho será confeccionado sob medida e ajustado gradualmente até a melhora clínica e polissonográfica.

