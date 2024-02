Projeto Entrelinhas da Esefego oferece aulas gratuitas de futsal feminino

Muitas aspirantes a jogadoras de futebol, especialmente meninas e mulheres, encontram barreiras significativas como limitações de acesso, infraestrutura inadequada e estigmas sociais. Visando superar esses desafios, a Unidade Universitária de Goiânia – Eseffego, pertencente à Universidade Estadual de Goiás (UEG), tem promovido o projeto Entrelinhas. Esta iniciativa pioneira oferece treinamento gratuito em futsal feminino para a população de Goiânia, abrindo novas portas para a inclusão e o desenvolvimento no esporte.

Sob a liderança da professora Nívea Menezes, o Entrelinhas foi criado inicialmente para beneficiar estudantes de Educação Física e da rede pública. No entanto, ampliou seu escopo para acolher a comunidade em geral, visando democratizar o acesso ao futsal feminino em um ambiente público e qualificado. A metodologia do projeto enfoca o ensino dos fundamentos técnicos e táticos do futsal, além das regras do jogo, sem a pressão por resultados. O objetivo é oferecer conhecimento e prática esportiva, independentemente do nível de experiência prévio das participantes.

As aulas são conduzidas por alunos do curso de Educação Física da Eseffego, sob a supervisão da coordenadora, proporcionando-lhes uma valiosa oportunidade de desenvolver suas habilidades pedagógicas. Este envolvimento não só beneficia as participantes do programa mas também enriquece a formação dos futuros profissionais de educação física, alinhando-se com a missão da universidade pública de fomentar a igualdade de gênero no esporte.

Desde o seu lançamento em 2015, o Entrelinhas tem se adaptado continuamente para atender às demandas emergentes, com o compromisso de atrair mais meninas e mulheres, especialmente da rede pública, para participar. As atividades são realizadas às segundas e quintas-feiras no período noturno, com os horários das sessões de 2024 ainda em planejamento.

Para obter mais informações sobre o Entrelinhas e participar, interessados podem visitar o perfil do projeto no Instagram: https://www.instagram.com/entrelinhas_eseffego/.