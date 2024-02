Fevereiro Roxo: mês de conscientização sobre Alzheimer

Follow on X

A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativas, que acomete o tecido cerebral de forma lenta e progressiva.

Compromete as funções cognitivas, como memória, linguagem, atenção e comportamento.

Os sintomas iniciais da doença são: perda de memória recente; desorientação no tempo e no espaço; alteração de humor, sono e comportamento e dificuldade de realizar atividades antes corriqueiras. À medida que a doença progride, a memória e as capacidades funcionais para atividades de vida diária se deterioram.

Familiares e cuidadores devem ficar atentos a alterações de comportamento, a fim de buscar a ajuda de profissionais habilitados, uma vez que o plano de cuidados ideal envolve uma abordagem multiprofissional.

A campanha Fevereiro Roxo tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a Doença de Alzheimer.

Cuidar da pessoa, além da doença é essencial para uma vida com sentido e qualidade, mesmo diante de uma condição incurável!

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

WhatsApp: (62) 98622-0066

Endereço: IES – Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Site : https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 -2022 e 2022-2024).