Cirurgia Plástica em Goiânia – Saiba como funciona a cirurgia plástica combinada

A cirurgia plástica combinada é uma abordagem que permite aos pacientes realizar múltiplos procedimentos em uma única intervenção cirúrgica. Essa estratégia oferece a vantagem de alcançar excelentes resultados, abordando diversas preocupações estéticas de uma vez.

O cirurgião plástico, em colaboração com o paciente, elabora um plano cirúrgico abrangente, que pode incluir combinações como abdominoplastia com lipoaspiração, abdominoplastia e mamoplastia (com ou sem implante mamário), rinoplastia com blefaroplastia, entre outras.

Essa medida não apenas reduz o tempo de recuperação global, mas também proporciona uma visão equilibrada e harmônica ao transformar diferentes áreas do corpo simultaneamente. No entanto, a decisão de optar por uma cirurgia plástica combinada deve ser cuidadosamente discutida com o cirurgião, levando em consideração a saúde do paciente e as metas estéticas desejadas. Além disso, cirurgias combinadas que dificultam na recuperação, interferindo no posicionamento físico do paciente não são recomendadas.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

