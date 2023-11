Programa ‘Pra Ter Onde Morar’ do Governo de Goiás garante 65 casas gratuitas a famílias carentes em Nova Aurora e Anhanguera

O vice-governador Daniel Vilela visitou os dois municípios na manhã desta terça-feira, 31 de outubro, representando o governador Ronaldo Caiado. Ele enfatizou a inovação da atual gestão ao entregar habitações a famílias de baixa renda sem a necessidade de qualquer contrapartida financeira.

O vice-governador Daniel Vilela entregou 65 casas a famílias de baixa renda na região Sudeste do estado, construídas a custo zero pelo Governo de Goiás, por meio do programa “Pra Ter Onde Morar”. O programa foi executado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). Na manhã desta terça-feira, 30 de outubro, Daniel esteve em Nova Aurora e Anhanguera, onde as chaves foram entregues aos beneficiários previamente sorteados, sendo 35 na primeira cidade e 30 na segunda. Ele representou o governador Ronaldo Caiado nos eventos.

Em seu discurso aos beneficiários do programa, o vice-governador destacou a ação inovadora do governo de Goiás. Ele ressaltou que nenhum outro estado constrói casas e as disponibiliza para pessoas em situação de vulnerabilidade social sem exigir alguma contrapartida financeira dos beneficiários. Daniel enfatizou que os recursos para a construção das casas em Nova Aurora e Anhanguera são provenientes exclusivamente do Tesouro Estadual, totalizando um investimento de R$ 7,5 milhões.

Ele desejou que a vida dos beneficiários melhore cada vez mais, graças à segurança e tranquilidade proporcionadas pela posse de uma casa própria. Além disso, Daniel mencionou os diversos programas sociais liderados pelo governo goiano, afirmando que o estado possui a maior rede de proteção social do país, que ampara todos os goianos, sem deixar nenhum cidadão para trás.

Em Anhanguera, o vice-governador destacou o compromisso do governador Ronaldo Caiado em priorizar pequenas e médias cidades na execução das políticas habitacionais, não privilegiando apenas os grandes centros urbanos com maior densidade populacional. Ele enfatizou a importância desse projeto inovador, que é único no Brasil.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, destacou a parceria entre o governo estadual, as prefeituras municipais e as câmaras de vereadores para tornar o programa “Para Ter Onde Morar” uma realidade. Os prefeitos cedem terrenos para a construção dos condomínios horizontais, e os vereadores aprovam o projeto de lei que oficializa a doação da área ao estado, enviado pelo Executivo local.

Os beneficiários, como o agricultor Moacir José da Costa e a dona de casa Simone Pereira Sales, expressaram sua gratidão e emoção ao receberem as chaves de suas novas casas. O evento contou com a presença de autoridades locais, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, presidentes de partidos e líderes da região.