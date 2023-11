Governador Caiado oficializa restauração do Lyceu de Goiânia e anuncia parceria com Embaixada Francesa

No transcorrer de uma solenidade marcante ocorrida na última segunda-feira (30/10), o governador Ronaldo Caiado ratificou a assinatura da ordem para a renovação e revitalização do histórico Colégio Lyceu de Goiânia, uma das mais antigas instituições educacionais da capital. Durante o evento, o governador enfatizou a relevância dos investimentos direcionados às instâncias de ensino, destacando: “Recuperamos todas as 1.049 escolas e colégios do estado porque educação não se constrói apenas com palavras.”

Com um aporte financeiro de aproximadamente R$ 13,5 milhões, o prédio do Lyceu passará por uma reforma estrutural abrangente, incluindo a restauração de sua coloração original.

“Cumprir a promessa de proporcionar à comunidade goiana a mais alta qualidade educacional, superior até mesmo a muitas instituições privadas, é o compromisso que almejo manter firme. Quero que Goiás seja reconhecido por ter o melhor sistema de educação pública do país. O investimento maciço na educação e a busca por resultados são a única maneira de romper com o ciclo de carências em Goiás e no Brasil, exigindo que os estudantes alcancem notas superiores no Ideb”, afirmou o governador.

Atualmente, o Lyceu de Goiânia opera como Centro de Ensino em Período Integral (Cepi), porém, apesar de ser uma das primeiras instituições de ensino secundário no Brasil e a pioneira em Goiás, nunca passou por uma renovação completa. Devido ao seu valor histórico e estrutura arquitetônica em Art Déco, parte do edifício foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2003. Portanto, serviços de reforma e ampliação devem ser conduzidos por empresas especializadas em restauração arquitetônica, após análises técnicas e aprovação do Iphan.

Bilíngue

“Ao término das obras, a escola ofertará ensino de língua portuguesa e francesa. Estabelecemos uma parceria com a embaixada da França e estamos colaborando ativamente na concepção desse projeto. O consulado francês comprometeu-se a disponibilizar toda a equipe, inclusive para permitir que os alunos que se destacarem, ao concluir o ensino médio, possam imergir no idioma francês na França. Após tantos anos, este colégio voltará às suas origens, sendo o Lyceu, uma instituição de ensino com viés francês”, afirmou a secretária de Educação, Fátima Gaviolli.

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, ressaltou a importância do Lyceu, mencionando que o mais antigo colégio de Goiânia formou notáveis líderes políticos, intelectuais e profissionais proeminentes. “Governador, o senhor está resgatando a história de Goiás e de Goiânia. Em 2018, durante sua campanha para governador, o senhor mencionou que traria Goiás de volta aos goianos, mas está indo além, também restituindo Goiânia aos goianienses”, concluiu.

Ana Paula Rezende, filha do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, expressou sua emoção ao retornar ao colégio onde estudou. “Vocês não estão apenas reformando, mas restaurando a história desta cidade e deste estado. Este local foi o berço político do meu pai, onde ele percebeu sua vocação para a política. Aqui começou a trajetória de um dos maiores políticos do estado.” Iris Rezende foi aluno do Lyceu.

“O diretor do Cepi Lyceu de Goiânia, Ricardo Marques, compartilhou sua alegria em participar desse marco histórico. ‘Um orçamento direcionado para aprimorar a qualidade da educação e uma abordagem voltada para a pedagogia. Sabemos que o período de dois anos de reformas vai passar, os transtornos serão temporários, porém, para o Lyceu, para Goiás, para Goiânia, isso representa um resgate educacional, revitalizando a memória afetiva de muitas pessoas’, concluiu o diretor do Lyceu.

Figuras Proeminentes, diversas personalidades da política e da história goiana, que frequentaram o colégio, estiveram presentes na solenidade no Lyceu. Entre elas estavam os ex-governadores Irapuã Costa Júnior e Alcides Rodrigues. Também o ex-prefeito e atual superintendente do Iphan, Pedro Wilson, os deputados federais Zacharias Calil e José Nelto. No Lyceu, também estudaram figuras como o ex-prefeito Nion Albernaz e o ex-ministro Henrique Meirelles, além de escritores e artistas renomados.