Cirurgia Plástica Goiânia – A importância da drenagem linfática no pós-operatório de uma cirurgia plástica

A Drenagem Linfática é um tipo de massagem que tem como objetivo estimular o sistema linfático e acelerar o processo de saída de resíduos metabólicos e líquidos acumulados entre as células, contribuindo com a ação anti-inflamatória e a regeneração dos tecidos.

Devido a essas propriedades, a Drenagem Linfática é bastante recomendada para pacientes que passaram por cirurgias plásticas, pois esse tipo de procedimento geralmente causa retenção de líquidos e pode causar lesões no organismo.

Portanto, entre os benefícios da Drenagem Linfática no pós-operatório da cirurgia plástica, podemos citar:

Diminuição de dores e desconfortos;

Redução do inchaço;

Eliminação de toxinas do organismo;

Aumento da oxigenação dos tecidos;

Alívio da aparência e dor dos hematomas;

Melhora da circulação sanguínea e linfática;

Prevenção de fibroses e aderências cicatriciais.

A Drenagem Linfática ajuda a garantir melhores resultados no pós-operatório, tratando dores, edemas e contribuindo com a redução do tempo de cicatrização.

