Programa ‘Pra Ter Onde Morar’ da Agehab distribui 197 moradias gratuitas em quatro cidades goianas no início de 2024

Agehab sorteia 197 casas a custo zero em quatro municípios neste início de 2024 e reescreva a materia: Famílias de Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia começaram o ano com nomes sorteados no programa Pra Ter Onde Morar. Unidades representam investimento estadual de mais de R$ 27 milhões.

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), já sorteou neste início de 2024 um total de 197 casas a custo zero, do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, nos municípios de Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia. Os sorteios foram realizados no último fim de semana e apontaram nomes para moradias que receberam mais de R$ 27 milhões de investimento do tesouro estadual.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o sorteio é uma fase importante da seleção das famílias, mas não a definitiva. “Agora os documentos recolhidos dos sorteados serão analisados e, caso não haja nenhuma inconsistência, eles serão confirmados como beneficiários”, completa, recordando que se houver problema com algum sorteado, o cadastro reserva será percorrido.

Mãe de três filhos, a dona de casa Francelina Bernardes Bartalini, moradora de Ipameri, ficou emocionada quando viu seu nome exposto no telão do sorteio. “Agora meus filhos vão ter onde morar. A gente mora de aluguel e vê que é um dinheiro que nunca vai ter de volta. Saber que a gente vai ter agora um lugar para o resto da vida, que ninguém pode tirar, é muito gratificante”, comemora.

Para o autônomo Geraldo da Silva Pereira, de Jandaia, o trabalho do Governo de Goiás na área da habitação tem enchido o povo goiano de orgulho. “Estou muito feliz. Não tenho casa e fui contemplado. Agradeço muito a Deus e depois ao pessoal da Agehab”, diz. Também de Jandaia, a dona de casa Nayara Moreira Barbosa também se diz grata. “Nem acreditei, meu coração estava a mil. Quando meu nome saiu eu pensei ‘meu Deus’. Tinha muita gente. Só tenho a agradecer”, pontua.

Mil casas

Caso de sucesso e exemplo para todo o País, o programa Pra Ter Onde Morar – Construção entregou em 2023 um total de 1.028 casas a custo zero para famílias de 26 municípios. O programa conta com a parceria das prefeituras, que doam o terreno regularizado para a construção das moradias. As unidades são construídas com recursos estaduais. Cada moradia tem cerca de 42 m², com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço.

Para se candidatar ao benefício é preciso ter renda familiar de até um salário mínimo, não ter casa própria e nunca ter sido beneficiado em programa de moradia. Também é necessário comprovar vínculo mínimo com o município de pelo menos três anos e estar com inscrição atualizada no CadÚnico do governo federal. Após o sorteio e a confirmação documental, os nomes dos beneficiários serão publicados no site da Agehab, conforme os cronogramas previstos nos editais.