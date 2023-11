Produção de carne e derivados apresenta crescimento significativo no terceiro trimestre, revela IBGE

Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através dos resultados preliminares da Estatística da Produção Pecuária nesta quinta-feira (9), apontam um notável crescimento na quantidade de bovinos, frangos e suínos abatidos no terceiro trimestre deste ano. Esse aumento se destaca tanto em comparação com o trimestre imediatamente anterior quanto em relação ao mesmo período do ano passado.

No que diz respeito aos bovinos, o abate registrou 8,85 milhões de cabeças, representando um crescimento de 5,8% em relação ao trimestre anterior e de 11,1% se comparado com o mesmo período de 2022. Essa produção pecuária resultou em um total de 2,36 milhões de toneladas de carcaças bovinas.

No setor avícola, o abate de frangos atingiu a marca de 1,58 bilhão de animais, indicando um aumento de 1,4% em relação ao trimestre anterior e de 3,1% se comparado ao terceiro trimestre do ano anterior. Essa produção gerou um total de 3,31 milhões de toneladas de carcaças.

Quanto aos suínos, houve um crescimento de 3,7% no abate em comparação com o trimestre anterior, totalizando 14,60 milhões de abates no período de julho a setembro. Isso representou um aumento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com um peso acumulado de carcaças chegando a 1,37 milhão de toneladas.

Além dos dados sobre o abate de animais, a pesquisa do IBGE também apresenta informações sobre a aquisição de leite cru, que alcançou a marca de 6,20 bilhões de litros no terceiro trimestre. Esse número revela um acréscimo de 8,4% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 0,8% na comparação anual.

Já a produção de ovos de galinha alcançou 1,06 bilhão de dúzias no terceiro trimestre, evidenciando um aumento de 1% em comparação com o trimestre anterior e de 1,9% na comparação anual.

Outro destaque do levantamento foi a quantidade de peças de couro cru bovino recebidas pelos curtumes, totalizando 8,63 milhões de peças no período de julho a setembro. Esse valor representou um crescimento de 3% em relação ao trimestre anterior e de 6,6% em comparação com o terceiro trimestre do ano passado.