Previsão do IBGE aponta safra de grãos 2,8% menor em 2024

De acordo com a primeira estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a produção agrícola em 2024, a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deverá atingir aproximadamente 308,5 milhões de toneladas, revelando uma queda de 2,8% em comparação ao ano atual.

Essa projeção, divulgada nesta quinta-feira (9), indica uma redução de 8,8 milhões de toneladas em relação à safra estimada para este ano, que foi de 317 milhões de toneladas, conforme revelado pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) realizado em outubro pelo IBGE.

Essa diminuição prevista para 2024 é influenciada, sobretudo, pelo declínio esperado nas lavouras de soja, com uma previsão de queda de 1,3%, equivalente a cerca de 2 milhões de toneladas, e de milho, com uma projeção de recuo de 5,6%, totalizando aproximadamente 7,3 milhões de toneladas a menos. Ambas as culturas também devem apresentar redução na área colhida, estimada em 0,6% para a soja e 0,4% para o milho.

Carlos Barradas, pesquisador do IBGE, aponta que o atraso no plantio da nova safra em algumas regiões devido ao excesso de chuvas no Sul e à seca no Norte pode impactar a colheita, gerando incertezas climáticas para o plantio da segunda safra.

Por outro lado, a produção de arroz deverá registrar um aumento de 2,5%, com um acréscimo de 4,5% na área colhida.

O levantamento do IBGE em outubro para a safra de 2023 revelou um recorde na produção agrícola, atingindo 317 milhões de toneladas, o que representou um crescimento de 20,6% em relação ao ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por incrementos na produção de soja (27%) e milho (19,5%), enquanto o cultivo de arroz teve uma queda de 4%.