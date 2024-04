Procon de Goiás apreende 90 kg de carne em condições impróprias para consumo

Follow on X

Agentes do Procon Goiás realizaram uma operação conjunta com o Procon de Valparaíso nesta sexta-feira (26/04), resultando na apreensão de 90 quilos de carne considerada inadequada para o consumo em um supermercado local. Durante a ação, os fiscais identificaram aproximadamente 75 quilos de peixes e 15 quilos de carne bovina desprovidos de informações essenciais, como validade, fabricante e procedência.

De acordo com relatos, a carne apresentava sinais de deterioração, com coloração esverdeada e odor pronunciado. Suspeita-se que os peixes tenham sido adquiridos no início de março, visando sua comercialização durante o período da Semana Santa.

Todos os produtos considerados impróprios foram inutilizados e descartados de forma adequada. O estabelecimento foi autuado por não fornecer informações claras aos consumidores e por colocar à venda produtos que representam risco à saúde, sujeitando-se a multas que variam de R$ 754 a R$ 11 milhões, dependendo da gravidade da infração, sua extensão e o faturamento da empresa. A empresa terá um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa.

Para denúncias relacionadas a questões similares, os consumidores podem contatar o Procon Goiás pelos números 151 (para Goiânia) ou (62) 3201-7124 (para o interior), além da opção de registro de reclamações através do Procon Web.

O Procon Goiás recomenda aos consumidores que estejam atentos às condições de armazenamento e higiene dos produtos e do ambiente ao adquirir carne. É fundamental verificar se o produto possui selos de inspeção e se está dentro do prazo de validade.

A carne bovina própria para consumo deve apresentar coloração vermelha, consistência firme e estar livre de escurecimentos ou manchas esverdeadas. Quanto aos peixes, é importante verificar se a barriga está firme ao toque e se os olhos estão brilhantes, indicando frescor do produto. Além disso, recomenda-se verificar a presença de água próxima ao freezer ao comprar carnes congeladas, pois isso pode indicar alterações na temperatura de conservação.