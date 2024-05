Previsão de inflação em queda e crescimento econômico aumentado pelo mercado

Hoje, o mercado financeiro ajustou para baixo suas previsões de inflação para o corrente ano. Segundo o mais recente Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é esperado em 3,72%, ligeiramente abaixo da projeção anterior da semana passada, que era de 3,73%.

O Boletim Focus compila as projeções de economistas e analistas de mercado consultados pelo BC. Além disso, para 2024, esses analistas também revisaram para cima suas estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Anteriormente, a previsão estava em 2,02%, agora elevada para 2,05%.

Para os próximos anos, a expectativa é de que o PIB mantenha um crescimento estável, com previsões de 2% em 2025, 2026 e 2027.

As projeções de inflação para 2024 estão alinhadas com as metas do Banco Central. Estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, entre 1,5% e 4,5%.

Para 2025, espera-se que a inflação atinja 3,64%, e em 2026 e 2027, permaneça em 3,5%.

Em relação à taxa básica de juros da economia, o mercado prevê uma taxa Selic de 9,63%. Esta revisão indica uma possível desaceleração no ritmo de cortes, uma vez que, há quatro semanas, a previsão era de que a taxa encerrasse o ano em 9%.

Nas duas últimas reuniões, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual. No entanto, o Copom sinalizou que pode não manter esse mesmo ritmo na próxima reunião, agendada para os dias 7 e 8 de maio.

Quando o Copom eleva a taxa básica de juros, visa conter a demanda aquecida, o que impacta os preços ao encarecer o crédito e incentivar a poupança. Já quando reduz a Selic, espera-se que o crédito fique mais acessível, estimulando a produção e o consumo, mas também aumentando a pressão inflacionária e impulsionando a atividade econômica.

Para o mercado financeiro, a previsão é de que a Selic encerre 2025 em 9%. Para os anos seguintes, a expectativa é de queda, com uma taxa básica estimada em 8,75% ao ano em 2026 e 8,5% em 2027.

Câmbio: De acordo com o Boletim Focus, o dólar deve encerrar 2024 cotado a R$ 5,00. Há quatro semanas, a previsão era de R$ 4,95. Para 2025, espera-se uma leve alta, com o dólar atingindo R$ 5,05. Já para os anos seguintes, a projeção é de estabilidade, com o câmbio mantendo-se em R$ 5,10 em 2026 e 2027.