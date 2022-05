Precisa de diagnóstico rápido? Venha ao Centro de Imagem Aparecida de Goiânia

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: No Centro de Imagem Aparecida de Goiânia realizamos diversos tipos de exames entre eles, Tomografia computadorizada, diversos tipos de ultrassonografias, Doppler Colorido, Radiografia digital e Punções guiadas por ultrassonografia.

Além da diversidade de exames oferecidos, os laudos urgentes são emitidos em até 24 h!

Os exames são realizados e analisados por uma equipe especializada, de forma que o laudo seja extremamente preciso.

O Centro de Imagem São Silvestre está localizado dentro do Hospital São Silvestre, no Bairro Vera Cruz no centro de Aparecida de Goiânia, com fácil acesso ao transporte público.

É a facilidade e comodidade que você precisa para fazer seus exames com segurança e conforto.

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia

Contato: (62) 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br/

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

#centrodeimagemaparecidadegoiania #tomografia #tomografiagoiania #clinicaaparecidadegoiania #aparecidadegoiania #prefeituradeaparecidadegoiania #tomografiadecranio #tomografiacomputadorizada