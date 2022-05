Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Paciente com próteses metálicas pode fazer tomografia?

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: Sim. O exame de Tomografia Computadorizada pode ser realizado por pessoas que tenham prótese metálica, parafuso ou placas de titânio no corpo.

O Centro de Imagem Aparecida de Goiânia possui um dos equipamentos de tomografia mais modernos com um software que permite que pessoas com metais em alguma estrutura no corpo façam o exame de tomografia sem preocupação.

Proporcionamos conforto e segurança para todos os pacientes na realização dos exames de imagem.

Se você precisa fazer o exame de tomografia e tem alguma estrutura metálica no corpo, aqui você faz seu exame com total segurança.

