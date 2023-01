Por que os cuidados com os cabelos devem mudar com as estações?

Com a mudança de estação, alteramos nosso guarda-roupa, hábitos alimentares e prevenção com a saúde, não é mesmo? Por isso, com o seu cabelo não deve ser diferente: para garantir que ele esteja saudável durante as 4 estações, os cuidados devem ser correspondentes com o clima.

No outono e inverno, quando o clima é predominantemente frio e seco, é comum que fiquemos com as mãos, boca e cabelos ressecados, afinal, nesses períodos o ar seco absorve a umidade de qualquer fonte, incluindo dos nossos fios e pele.

No caso de cabelos desidratados, é fundamental fortalecer e hidratar a haste capilar. Para isso, prefira shampoos sem sulfatos e use uma máscara de hidratação profunda ao menos uma vez na semana, incluindo também em sua rotina óleos umectantes para manter a saúde das pontas. Caso vá usar fontes de calor, nunca dispense os protetores térmicos.

Outro problema dessas estações é a diminuição dos níveis de vitamina D, que é ativada com a exposição solar. Como os dias são menos ensolarados, a diminuição dos níveis dessa vitamina é esperada. Essa diminuição, por sua vez, está associada com o aumento da queda de cabelo. Por isso, é essencial estar sempre em contato com um dermatologista especialista em cabelo, que pode solicitar exames para verificar a necessidade de reposição de vitamina D.

Já na primavera e verão, quando o clima é predominantemente quente e úmido, a umidade do ar pode passar para o seu cabelo, causando frizz e, pior ainda, aumentando as chances do crescimento de fungos e bactérias no couro cabeludo.

Para diminuir as chances de acúmulo de microrganismos indesejados, lave o cabelo em dias alternados e use shampoos adstringentes ou de limpeza profunda regularmente.

E para controlar o frizz, use produtos que fechem a cutícula do cabelo e contenham ingredientes reparadores como ácido hialurônico, ácido glicólico e alantoína. Isso irá dificultar a absorção de umidade e evitará que o cabelo fique frisado.

Em dias de muito sol é fundamental proteger os fios contra os raios UV. Os óleos podem atuar como protetor solar para os fios e, assim como os protetores térmicos e spray condicionadores sem enxágue, ajudam a reter umidade e evitar os danos causados pelo sol.

Por isso, caso vá ficar muito tempo exposto aos raios solares, escolha o produto que funciona melhor para o seu cabelo e não deixe de usá-lo!

Nessas estações, antes de comprar os produtos nas prateleiras procure pelos seguintes ingredientes:

Aminoácidos de trigo e soja para evitar os efeitos do calor;

Óleo de coco para proteger e hidratar os fios;

Lipídios de aveia e extrato de semente de girassol para proteger a cor e minimizar a oxidação e o desbotamento.

Outro ponto de cuidado é a exposição excessiva à água salgada ou ao cloro, responsáveis por desidratar os cabelos. Sempre faça a hidratação com condicionador e spray leave-in.

Essas informações te auxiliaram a entender melhor as alterações e necessidades dos seus fios conforme a mudança do clima, te ajudando a ajustar seus cuidados para garantir cabelos sempre bonitos, independente da estação do ano.

Dra. Lorena Ávila

CRM: 16258 RQE: 12218

Dermatologista especialista em Doenças do Cabelo e Couro Cabeludo;

Especialista em Dermatologia Clínica pelo Instituto BWS;

Especialista em Cirurgia Dermatológica pelo Instituto BWS;

Especialista em Desordens do Cabelo e Couro Cabeludo pela New York University;

Título de Especialista em Dermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Clínica Médica Espaço Libélula Saúde

Órion Business & Health, Av. Mutirão, 2653 Salas C-28 09 e C-28 11, St. Marista, Goiânia.

Telefone: (62) 4101-8289

Whatsapp: (62) 99905-5115

Acesse o site: https://dralorenaavila.com.br