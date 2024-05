Pacto firmado para garantir trabalho digno na produção de café no Brasil

Representantes dos ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e da Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária (ASBRAER) se unem em prol do Pacto pela Adoção de Boas Práticas Trabalhistas e Garantia de Trabalho Decente na Cafeicultura no Brasil. A cerimônia de assinatura está marcada para quinta-feira, 9 de maio de 2024, às 14h30, no auditório do Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília.

O pacto visa aprimorar as condições laborais nas plantações de café, promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável, em conformidade com as leis trabalhistas. A iniciativa, que coincide com o início da colheita da safra 2024, contará com a presença de autoridades do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Ministério Público do Trabalho (MPT), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (Contar), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Conselho Nacional do Café (CNC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Serviço: Evento: Assinatura do Pacto pela Adoção de Boas Práticas Trabalhistas e Garantia de Trabalho Decente na Cafeicultura no Brasil Data: 9 de maio de 2024 Horário: 14h30 Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Auditório do Ministério do Trabalho e Emprego – Brasília/DF