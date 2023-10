OVG Apresenta Versão Especial do Mix do Bem na Terceira Edição da Festa do Pequi na Ceasa

No decorrer da terceira edição da já tradicional Festa do Pequi, realizada nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) em 2023, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) trouxe uma novidade culinária que cativou a atenção dos presentes: uma receita especial do Mix do Bem, elaborada com a participação do pequi. Este alimento, desenvolvido pelo Governo de Goiás no Banco de Alimentos da OVG, é um componente essencial do programa Goiás Social, que visa atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Mix do Bem é uma criação que emerge das doações generosas de produtores e permissionários da Ceasa, que disponibilizam produtos in natura para a OVG. O objetivo principal da apresentação desse alimento na Festa do Pequi, ocorrida na última quinta-feira (19/10), foi proporcionar aos parceiros sociais do programa a oportunidade de conhecer o resultado final das doações, destacando a importância dessa colaboração.

O Programa NutreBem, lançado em outubro de 2021, desempenha um papel crucial no processamento do Mix do Bem, que contém arroz, proteína de soja, alho, cebola, cenoura e tomate desidratados. Até o momento, foram distribuídos 460 mil pacotes deste alimento, o que equivale a 4,6 milhões de refeições servidas a pessoas necessitadas. A primeira-dama Gracinha Caiado, presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, enfatiza que esses números não são apenas estatísticas, mas representam vidas, famílias inteiras que encontraram apoio e dignidade no âmbito do programa.

Gracinha Caiado enfatiza: “Quem tem fome, tem pressa. Por isso, nosso trabalho é incansável na busca de parcerias para expandir ainda mais essa ação.” Ela também expressou sua gratidão aos produtores e permissionários que contribuem de maneira significativa para o sucesso do Banco de Alimentos da OVG.

Rosângela de Oliveira Souza, que atua na Ceasa há duas décadas, descreveu a experiência de degustar o Mix do Bem como uma agradável surpresa. Ela ressaltou: “É surpreendente ver que as doações que fazemos se transformam em um alimento tão saboroso e nutritivo como esse. Confesso que não imaginei que era tão gostoso, ainda mais com pequi, que nós goianos tanto gostamos. Se eu já doava com satisfação, agora conhecendo no que as doações se transformam, espero doar ainda mais.”

O Banco de Alimentos da OVG é fruto de uma colaboração entre a OVG, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO). Desde 2019, esse banco distribuiu seis mil toneladas de frutas, verduras e legumes in natura a famílias em situação de vulnerabilidade e a entidades sociais, além de quase 60 mil pacotes de frutas desidratadas. Durante esse período, mais de 56 mil pessoas foram beneficiadas por meio dessa iniciativa.

Famílias em situação de vulnerabilidade e representantes de instituições sociais que desejam receber essas doações podem se dirigir diretamente à unidade do Banco de Alimentos, localizada nos fundos da Ceasa, no Jardim Guanabara, em Goiânia, apresentando a documentação necessária, cuja lista pode ser acessada no site da OVG (ovg.org.br).