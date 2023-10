Governador Ronaldo Caiado Atribui Crescimento de Goiás a Boa Gestão e Qualificação Técnica

Durante uma entrevista concedida ao programa “Jornal do Meio Dia” da TV Serra Dourada, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, enfatizou a importância do respeito ao dinheiro público e da administração qualificada tecnicamente como os pilares do crescimento sustentado de Goiás ao longo de 30 meses consecutivos. Essa conquista representa a terceira maior sequência histórica registrada pelo Banco Central para o estado.

Os dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgados mensalmente pelo Banco Central do Brasil, demonstram que, até o mês de julho, Goiás registrou 30 meses consecutivos de crescimento positivo. O IBCR compila informações que abrangem os setores agropecuário, industrial, de serviços e comércio, sinalizando um período de crescimento que se estende por mais de 900 dias. Essa notável sequência positiva é a terceira mais longa da história de Goiás desde que o levantamento começou a ser realizado em 2003.

Segundo o governador Caiado, o sucesso econômico do estado se deve a políticas que valorizam o empresariado, simplificam procedimentos e asseguram a oferta de mão de obra, benefícios e qualificação. O Programa de Desenvolvimento Regional (ProGoiás), que desburocratiza a concessão de benefícios fiscais para a indústria e promove segurança jurídica e impessoalidade, foi destacado como um dos elementos-chave desse êxito.

Caiado também enfatizou os esforços do governo na criação de oportunidades de emprego, mencionando o Feirão de Empregos na Praça Cívica, que atende cerca de 3 mil pessoas diariamente até esta sexta-feira (20/10). “As pessoas reconhecem o respeito com o qual trabalhamos. Goiás hoje é um exemplo em educação, segurança pública e saúde, conquistas realizadas sob uma administração comprometida”, ressaltou o governador.

Além disso, o governador foi questionado sobre o pagamento de bônus por resultados aos servidores da Rede Estadual de Educação. Ele revelou que esse incentivo faz parte de uma revolução na educação, que visa garantir resultados educacionais superiores aos da rede privada. O bônus, equivalente a 95% dos vencimentos dos servidores da Educação, será pago na folha de dezembro, com um investimento de R$ 198 milhões do Tesouro Estadual.

Na área da saúde, Caiado abordou o tratamento de pacientes com câncer, assegurando que o estado está comprometido em fornecer leitos públicos para essa finalidade. Ele destacou o progresso feito na criação de tratamento oncológico em várias regiões de Goiás, com a construção do maior centro oncológico da América Latina, o qual já está 40% concluído.

Por fim, o governador mencionou os esforços para reduzir a fila de cirurgias eletivas, que se agravou durante a pandemia. Ele enfatizou a unificação da demanda de municípios e afirmou que o estado não se exime de sua responsabilidade na garantia de saúde aos cidadãos. “O modelo adotado em Goiás tem sido um sucesso e se espalhou, e esperamos que até o final do ano tenhamos operado quase 100 mil pessoas”, anunciou.