Ortopedia Goiânia – Você sabe o que causa cisto sinovial?

O cisto sinovial é uma condição que ocorre em várias articulações do corpo, como joelhos, punhos e tornozelos. Embora não sei saiba a razão exata, acredita-se que seja resultado de uma protrusão anormal da membrana sinovial, uma fina camada de tecido que reveste as articulações. Esse crescimento anormal forma um saco cheio de fluido sinovial, conhecido como cisto sinovial.

Vários fatores contribuem para o desenvolvimento do problema, como, por exemplo, traumas repetitivos ou lesões nas articulações. Além disso, a presença de doenças como artrose, artrite ou síndrome de hipermobilidade também está associada ao seu surgimento.

Embora a maioria dos cistos sinoviais seja benigna e assintomática, em alguns casos, podem causar desconforto, dor ou restrição de movimento. O tratamento pode variar desde do até a aspiração do líquido sinovial ou até mesmo a remoção cirúrgica do cisto.

É importante consultar um ortopedista para um diagnóstico correto e um plano de tratamento adequado. O acompanhamento regular e o controle das condições subjacentes podem ajudar a prevenir a recorrência da patologia.

