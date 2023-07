Ortopedia Goiânia – Tendinopatia do Manguito Rotador: o que é e como tratar?

A tendinopatia do manguito rotador é uma condição que atinge os tendões e músculos do ombro, causando dor. É uma lesão comum, especialmente em indivíduos que fazem movimentos repetitivos com o braço, como levantamento de peso, ou também em consequência de traumatismos, envelhecimento ou degeneração gradual dos tendões.

Os principais sinais do problema incluem:

• dor no ombro;

• fraqueza muscular;

• dificuldade em movimentar o braço acima da cabeça;

• limitação em atividades cotidianas.

O tratamento para a condição geralmente envolve uma abordagem conservadora, com medicamentos que aliviam a dor, aplicação de gelo, repouso e fisioterapia. Os exercícios físicos exercem um papel importante na reabilitação, já que melhoram a amplitude de movimento, fortalecem os músculos do ombro e melhoram os sintomas.

Em casos mais graves, quando essas medidas não são satisfatórias, a cirurgia pode ser necessária. Por isso, é essencial buscar um ortopedista para um diagnóstico correto e plano de tratamento adequado.

