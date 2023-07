Ortopedia Goiânia – Quando é indicada a cirurgia de síndrome do túnel do carpo?

A síndrome é uma condição que ocorre quando o nervo mediano, que passa pelo túnel do carpo no pulso, fica comprimido, causando alguns sintomas como dor, formigamento e fraqueza na mão e nos dedos.

Quando ocorre o diagnóstico, geralmente o tratamento inicial envolve medidas conservadoras, como medicamentos para alívio da dor, uso de talas e fisioterapia. No entanto, em casos mais graves ou persistentes, a cirurgia pode ser recomendada.

A cirurgia de síndrome do túnel do carpo convencional é realizada através de uma incisão na palma da mão em cima do local da compressão. Através dessa incisão é realizada a liberação do ligamento que causa a compressão nervosa, reduzindo os sintomas e permitindo que ele se recupere.

O procedimento é indicado quando os sintomas são graves, interferem nas atividades diárias e não melhoram com tratamentos convencionais.

Agende sua consulta com um ortopedista especialista em cirurgia de mão no Ortotrauma Samaritano.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios