Ortopedia Goiânia – Para que serve o exame de densitometria óssea?

A densitometria óssea se destaca na área da ortopedia, pois oferece informações essenciais sobre a densidade mineral dos ossos, desempenhando um papel crucial na detecção e prevenção de problemas.

O exame é fundamental para indivíduos com risco de osteoporose e fraturas. Ele mede a quantidade de cálcio e outros minerais, permitindo identificar precocemente a perda de massa óssea e determinar a necessidade de intervenções preventivas.

Além disso, a densitometria óssea também auxilia os ortopedistas no monitoramento da eficácia do tratamento em pacientes com osteoporose, orientando ajustes nas abordagens terapêuticas conforme necessário.

Para aqueles que possuem histórico familiar de fraturas ou que estejam passando por mudanças hormonais, como a menopausa, o exame pode oferecer tranquilidade ao avaliar o risco de fragilidade óssea e possibilitar a adoção de medidas preventivas adequadas, como a suplementação de cálcio e a prática regular de exercícios.

