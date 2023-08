Jornal Opinião de Goiás – Escola de Governo abre inscrições para pós-graduação

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (28/8), as inscrições para participar do processo seletivo para a segunda turma da pós-graduação em Gestão, Pessoas e Inovação, ofertada pela Diretoria da Escola de Governo, da Secretaria da Administração (Sead). As inscrições devem ser realizadas no Portal de Seleção, até o dia 11 de setembro, sem taxa de inscrição.

Para participar da pós-graduação, o candidato deve:

ser servidor público estadual – civil ou militar, efetivo ou empregado público dos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Goiás;

possuir diploma de curso superior nas modalidades bacharelado, licenciatura ou de tecnologia;

não estar cursando outro programa de pós-graduação financiado pelo Estado de Goiás.

O processo seletivo será conduzido pela Superintendência de Recrutamento e Seleção da Sead, e a seleção será dividida em duas fases, sendo a primeira composta de análise e avaliação curricular. Na segunda fase será analisado o memorial do candidato (apresentação da trajetória acadêmica e profissional) e haverá realização de entrevista.

O objetivo da pós-graduação é formar servidores públicos para atuarem em prol de melhorias na gestão pública, desenvolvendo e aprimorando competências e habilidades essenciais para articular, gerir e pensar a ação governamental de forma profissional, estratégica e inovadora.

O curso será oferecido na modalidade presencial, na sede da Escola de Governo, com carga horária total de 400 horas. As aulas serão às segundas e quartas-feiras, das 19 às 22 horas. A previsão de início das aulas é em novembro de 2023, com término das aulas presenciais em maio de 2025. A especialização será realizada sem ônus para os participantes aprovados.

O edital completo está disponível no Portal de Seleção ou pode ser acessado clicando neste link.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.