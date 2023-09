Ortopedia Goiânia – O que é Síndrome do Atrito da Banda Iliotibial?

A síndrome do atrito da banda iliotibial, também conhecida como ITBS (Iliotibial Band Syndrome), é uma condição que atinge principalmente os joelhos durante atividades que envolvem movimentos repetitivos, como a corrida. A banda iliotibial é um tecido fibroso rígido que vai do osso da pelve (ílio) até o osso da canela, abaixo do joelho (tíbia). Ao estar tenso pode sofrer atrito com o osso da coxa causando sintomas como dor aguda na parte externa do joelho, que pode se intensificar ao longo do tempo.

A prevenção envolve a adoção de um plano de treinamento adequado, que inclua o fortalecimento da musculatura do quadril e coxa, além do uso de tênis apropriados. Repouso, aplicação de gelo, anti-inflamatórios, alongamentos regulares e sessões de liberação miofascial também são medidas que podem ajudar.

É importante consultar um ortopedista especialista em joelho para diagnóstico e orientações específicas, pois o problema pode afetar negativamente o desempenho atlético se não for tratado corretamente.

Agende sua consulta com um dos nossos ortopedistas especialistas em joelho da Clínica Ortotrauma Samaritano.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios