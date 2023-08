Ortopedia Goiânia – Joelho torto é sinal de alerta! Entenda a Osteotomia

O joelho torto, muitas vezes acompanhado de dores e desconforto, é um sinal de alerta que merece atenção. Na ortopedia, a osteotomia é uma opção eficaz para a condição, pois corrige deformidades ósseas, realinha as articulações do joelho, alivia a dor e melhora a qualidade de vida do paciente.

Ao corrigir o alinhamento do joelho, há também a prevenção do desgaste irregular das superfícies articulares, retardando o desenvolvimento da artrose. Isso permite que os indivíduos mantenham sua mobilidade e desfrutem de uma vida ativa por mais tempo.

Vale destacar que a técnica não é apropriada para todos os casos e requer avaliação criteriosa por um ortopedista especialista em joelho. A decisão de realizar a cirurgia é baseada em diversos fatores, como a idade, a saúde geral e o estágio da deformidade.

Seu joelho é torto? Entre em contato para avaliação!

Dr. Alexandre Albino

CRM 17774 /RQE 10440

Ortopedista e Traumatologista

Especialista em Cirurgia do Joelho

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99622-8678

Endereço: Edifício QS Tower Office, Sala 610, Rua 72, esquina com Rua 14, N° 223, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás.