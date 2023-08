Geriatria Goiânia – Envelhecimento saudável

A busca de um envelhecimento bem sucedido idealmente deve ser iniciado na infância, com hábitos saudáveis cultivados na família. Alimentação equilibrada, com menos industrializados possível, prática de exercícios físicos regulares e o cuidado com a saúde mental e com as relações afetivas devem ser cultivados ao longo da vida.

Saúde física e mental, independência e autonomia na vida em sociedade são pilares da longevidade, do envelhecimento com vitalidade.

Cada pessoa encara o processo do envelhecimento de uma forma diferente, com valores e desejos diversos. Fato é que se trata de um processo inevitável, extremamente complexo e variável. Não existe “receita” ou “tratamento” que o impeça e as ações para uma vida longeva devem ser assumidas o quanto antes.

Prevenção com bons hábitos de vida é sempre o melhor caminho!

Como é envelhecer para você?

