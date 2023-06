Ortopedia Goiânia – Como prevenir o cotovelo do golfista (epicondilite medial)?

A epicondilite medial, também conhecida como cotovelo do golfista, é uma lesão dolorosa que afeta o lado interno do cotovelo. Embora seja relacionada a golfista, essa condição também pode afetar pessoas que não praticam o esporte.

Felizmente, existem medidas que podem ser tomadas para prevenir a condição. Em primeiro lugar, é fundamental aquecer adequadamente antes de qualquer atividade física. Realizar alongamentos específicos para os músculos e tendões do antebraço ajuda a evitar o estresse excessivo na região.

Além disso, é importante fortalecer os músculos do antebraço e melhorar a flexibilidade com o uso de pesos leves ou exercícios com uma bola de aperto. Outro ponto fundamental é usar a técnica correta durante atividades que envolvem movimentos repetitivos do cotovelo, como o golfe. Certificar-se de que a posição está correta e os movimentos são executados suavemente, pode reduzir o risco de lesões.

Por fim, é importante ter um período de recuperação após atividades físicas intensas, reduzindo o risco de lesões. Seguindo essas medidas preventivas, é possível minimizar as chances de desenvolver o cotovelo do golfista e desfrutar de uma prática esportiva sem eventuais problemas.

Em caso de sintomas procure o ortopedista para avaliação.

Dr. Alexandre Albino

CRM 17774 /RQE 10440

Ortopedista e Traumatologista

Especialista em Cirurgia do Joelho

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99622-8678

Acesse o site: https://dralexandrealbino.com.br/

Endereço: Edifício QS Tower Office, Sala 610, Rua 72, esquina com Rua 14, N° 223, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás.

Dr.Alexandre Albino, Ortopedista Goiânia, Ortopedia Goiânia, Médico Ortopedista Goiânia, Artroplastia de joelho Goiânia, Artroscopia de joelho Goiânia, Cirurgia de Joelho Goiânia, Reconstrução de LCA Goiânia, Ruptura de Ligamento Goiânia, Tratamento de artrose Goiânia, Tratamento de bursite Goiânia, Tratamento de escoliose Goiânia, Tratamento de hérnia de disco Goiânia, Artroplastia de quadril Goiânia