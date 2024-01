Ortopedia Goiânia – Cirurgia de ombro guiada por GPS

A cirurgia de ombro guiada por GPS surge como um avanço notável, oferecendo uma visão detalhada da anatomia do ombro, permitindo a colocação precisa do implante da glenoide na artroplastia do ombro, impactando na longevidade da prótese.

Esse sistema de navegação permite orientar os médicos durante a cirurgia em tempo real na colocação correta e precisa do implante e dos parafusos de fixação (local, angulação e tamanho) respeitando o plano pré-operatório.

Essa abordagem não apenas reduz o tempo de cirurgia, mas também minimiza os danos nos tecidos circundantes, acelerando a recuperação pós-operatória. O GPS cirúrgico garante resultados mais eficazes e menos complicações para os pacientes.

Agende sua avaliação com um ortopedista especialista em ombro.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 3291-3755

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios