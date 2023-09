Ortopedia Goiânia – “Atletas de final de semana” têm mais ricos de sofrer lesões no joelho

Praticar atividades físicas intensas apenas aos finais de semana pode parecer saudável, mas traz alguns riscos que merecem atenção especial, principalmente em relação às lesões no joelho.

Muitos de nós, devido à agitada rotina diária, encontramos nos fins de semana o momento ideal para nos exercitar. No entanto, a falta de preparo físico e exercícios praticados de forma incorreta pode sobrecarregar os joelhos. A musculatura não está treinada e em alguns casos os pacientes estão acima do peso. Atletas que praticam atividades com mais impacto e mudanças bruscas de direções estão mais susceptíveis a sofrerem lesões. Esse hábito aumenta o risco de lesões, como ruptura ligamentar e lesão do menisco.

Para evitar essas complicações, é essencial realizar atividades físicas durante a semana para fortalecer os músculos e articulações e evitar exageros nos fins de semana. Vale reforçar que consultar um ortopedista especialista em joelho é fundamental para avaliar a saúde dos joelhos e receber orientações personalizadas.

O sedentarismo é o maior provocador de lesões.

