Ortopedia Goiânia – 5 lesões mais comum no joelho do atleta

No mundo do esporte, os atletas frequentemente enfrentam lesões e uma das áreas mais afetadas é o joelho. Normalmente, elas resultam de movimentos repentinos, impactos ou sobrecarga. A seguir, abordaremos as cinco lesões mais comuns no joelho de um atleta.

A primeira lesão é a entorse do ligamento cruzado anterior (LCA), que é dolorosa e ocorre quando o ligamento que estabiliza o joelho é esticado além de sua capacidade. Em seguida, temos a lesão do menisco, que acontece quando o tecido cartilaginoso que amortece a articulação é danificado, geralmente devido a rotações bruscas.

Outra lesão comum é a tendinite patelar, que envolve a inflamação do tendão que conecta a patela ao osso da tíbia. Isso ocorre devido ao estresse repetitivo nos joelhos, comum em esportes de salto.

A condromalácia patelar também é prevalente, caracterizada pelo amolecimento da cartilagem que reveste a patela, causando dor e desconforto ao dobrar o joelho. Por fim, temos a lesão do ligamento colateral medial (LCM), que ocorre quando o ligamento do lado interno da articulação é esticado ou rompido, decorrente de impactos externos ou torções repentinas.

É fundamental que os atletas tomem precauções, façam um treinamento adequado e busquem tratamento médico imediato caso enfrentem algum desses problemas, garantindo uma boa recuperação.

Dr. Alexandre Albino

CRM 17774 /RQE 10440

Ortopedista e Traumatologista

Especialista em Cirurgia do Joelho

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99622-8678

Endereço: Edifício QS Tower Office, Sala 610, Rua 72, esquina com Rua 14, N° 223, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás.