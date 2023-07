Jornal Opinião de Goiás – PMGO comemora 165 anos com redução de índices de criminalidade

Siga no Twitter

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) celebrou seus 165 anos na sexta-feira (28/07). A solenidade ocorreu na Academia de Polícia Militar de Goiás, em Goiânia. “Não existe democracia sem segurança. Ela é o ponto principal para a garantia dos direitos dos cidadãos. Honra a quem tem honra. Nossa Polícia Militar merece a continência do governador pelo trabalho e pela coragem na defesa do estado”, expressou o governador Ronaldo Caiado.

Caiado parabenizou a PMGO pelos bons índices no combate à criminalidade. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública do Estado de Goiás, houve queda em 11 das 15 modalidades criminosas registradas.

Entre as reduções, destacam-se:

latrocínio, com queda de 80% (três casos em 2023, contra 15 em 2022);

homicídio doloso, queda de 12,3% (508 casos em 2023 e 579 em 2022);

roubo de carga, com redução de 63% (20 casos em 2023 e 54 em 2022);

roubo de veículo, 34,1% a menos (515 casos em 2023 e 781 em 2022);

roubo em propriedade rural, queda de 25% (43 casos em 2023 e 57 em 2022);

furto em propriedade rural, redução de 15% (1.620 casos em 2023 e 1.910 em 2022).

As estatísticas comparam os primeiros semestres de 2022 e 2023. Além disso, 128 municípios goianos não registraram homicídio doloso no 1º semestre de 2023. Em 97 destes municípios, não ocorreram crimes violentos contra o patrimônio.

Para Caiado, os bons resultados são frutos da determinação e integração das forças policiais. A coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Gracinha Caiado, ressaltou que o problema da violência exige um “trabalho multifocal”.

HOMENAGENS NA PMGO

A solenidade marcou a entrega de medalhas da Ordem do Mérito Tiradentes. Além disso, ocorreu a formatura do 18º Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares e o 2º Curso de Habilitação de Oficiais Músicos. “A Polícia Militar é regida por princípios de honra, lealdade e coragem”, destacou o comandante-geral, coronel André Henrique Avelar de Sousa.

O comandante-geral ainda revelou que os recém-formados reforçarão o patrulhamento em todas as 246 cidades de Goiás, em até três meses.

A PMGO foi criada em 28 de julho de 1858, como Força Policial de Goyaz. Desde então, acompanhou as transformações sociais e o crescimento do estado, evoluindo ao longo de 165 anos de história.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.