Ortopedia Goiânia – 4 dicas para evitar problemas ortopédicos no futuro

Durante o dia a dia fazemos diversos movimentos que, a longo prazo, podem causar desgastes e problemas ortopédicos.

Por isso, é fundamental adotar algumas dicas para evitar complicações ortopédicas no futuro. Confira quais são elas:

Invista na ergonomia

Muitas pessoas trabalham sentadas o dia inteiro, mas não ajustam a altura da cadeira, mesa, monitor e demais itens de acordo com sua estatura. Ter uma estrutura ergonômica ajuda a evitar problemas de coluna.

Tenha atenção com a postura

Seja ao andar, sentar-se, praticar exercícios ou fazer qualquer outra atividade, é fundamental estar atento à postura. Além disso, faça pausas para se alongar.

Não carregue muito peso em bolsas e mochilas

Carregar peso excessivo sobrecarrega a coluna e o ombro, causando dores nas costas e complicações no futuro.

Evite passar muito tempo deitado ou sentado

Ficar muito tempo nessas posições sem se levantar para alongar e se movimentar pode causar má circulação, varizes, inchaço e formigamento e complicações ortopédicas.

Faça atividade física

O sedentarismo pode causar hipotrofia da musculatura e sobrecarregar as articulações, além de colaborara para o ganho de peso aumentando as chances de ter problemas ortopédicos no futuro.

