Ortopedia Goiânia – Salto alto pode prejudicar os joelhos?

Muitas mulheres escolhem usar salto alto com frequência, mas é importante estar ciente dos riscos que esse hábito pode trazer para os joelhos.

O salto dos calçados coloca os pés em uma posição inclinada, gerando uma mudança do centro de gravidade o que acaba sobrecarregando a articulação que existe entre a patela e o fêmur levando a dores e desconforto na região. Nada mais do que os sintomas da condropatia patelar intensificados pelo uso do salto alto.

Além disso, o uso frequente de saltos altos pode encurtar os músculos da panturrilha, agravando ainda mais o desconforto nos joelhos. Para evitar esses problemas, é aconselhável alternar entre saltos e sapatos de salto baixo para poupar os joelhos. No entanto, ao experimentar dores ou desconforto no joelho, não deixe de consultar um ortopedista especialistas em joelho.

