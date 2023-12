Operação conjunta do Mapa confisca mais de 350 toneladas de sementes irregulares em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Uma série de operações de fiscalização efetuadas nos últimos dois meses resultou na apreensão significativa de 355 toneladas de sementes irregulares nos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estas operações, conduzidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), visavam coibir a distribuição e venda de sementes que não atendem às normas legais.

No estado do Mato Grosso, as atividades de fiscalização foram concentradas em 12 estabelecimentos localizados em Rondonópolis, Primavera do Leste, Canarana e Água Boa. Essas ações, lideradas por auditores fiscais federais agropecuários, resultaram na apreensão de 78 toneladas de sementes irregulares, além da emissão de três autos de infração.

Em contrapartida, no Mato Grosso do Sul, a operação contou com o apoio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, inspecionando 28 estabelecimentos em cidades como Campo Grande e Chapadão do Sul. Nessa região, foram confiscadas 277 toneladas de sementes, levando à suspensão temporária das atividades de um dos estabelecimentos e à emissão de 12 autos de infração.

Essas operações tiveram como principal objetivo reforçar o controle sobre as sementes de espécies forrageiras de clima tropical produzidas e comercializadas no Brasil, visando mitigar riscos à defesa agropecuária nacional. As irregularidades abrangem desde a falta de origem comprovada até o descumprimento das leis brasileiras sobre a produção de sementes.

Bruno Roncisvale, chefe da Divisão de Sementes, ressalta a importância dessas fiscalizações: “Não só buscamos assegurar aos consumidores o acesso a sementes de qualidade e com identidade confirmada, mas também proteger os produtores e reembaladores honestos da concorrência injusta e desleal causada pela pirataria de sementes”. A ação é um passo crucial na luta contra a comercialização ilegal de sementes no país, garantindo maior segurança e qualidade no setor agropecuário.